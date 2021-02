CzechInvest do podpory startupů zatím letos přijal osm firem, další se ještě můžou hlásit

Rámcovou smlouvu o spolupráci v rámci programu Podpora startupů od začátku letošního roku podepsalo osm firem. Lupě to mluvčí CzechInvestu Jana Kohoutová. Přihlášky do programu mohou firmy průběžně podávat do 31. března. Vybrané společnosti pak mohou čerpat nefinanční podporu do výše 2 milionů korun.

„CzechInvest v rámci podpory neposkytuje finanční podporu, ale podporu formou poskytovaných služeb. Jedná se kupříkladu o možnost účastnit se zahraničních online/offline technologických konferencí, získat feedback na svůj produkt od zahraničních zákazníků a potenciálních partnerů nebo etablovat své podnikání pomocí akceleračních pobytů ve vybraných zahraničních destinacích,“ vysvětluje Kohoutová.

Firmy mohou také využívat pomoc ve formě individuálních konzultací, kdy jim experti CzechInvestu radí, jak definovat strategické cíle, předávají know-how formou finančního plánu nebo pomáhají s marketingovou strategií a přípravou zahraniční expanze. „Tyto konzultační služby poskytuje projekt CzechStarter a startup zde může získat podporu v podobě až 350 hodin mentoringu v hodnotě 800 000 Kč z uvedených 2 milionů Kč,“ dodává Kohoutová s tím, že prvních 100 hodin mentoringu hradí CzechInvest a firmy ze služby jen odvádějí DPH.

Program Podpora startupů zahrnuje programy CzechStarter, CzechAccelerator, CzechDemo a CzechMatch. Státní podpora je určená pro firmy, které byly založeny před méně než 7 lety, a mají do 50 zaměstnanců a sídlo v Česku. Vítězné projekty vybírá komise složená ze zaměstnanců CzechInvestu a expertů z praxe. „Posuzujeme jak inovativnost, byznys plán, připravenost na expanzi do zahraničí, tak i prezentační dovednosti. Uchazeč zkrátka musí ukázat průbojnost a to, že je schopný uspět i v tvrdé mezinárodní konkurenci,“ uzavírá Kohoutová.

Loni CzechInvest podpořil celkem 79 firem. Od roku 2016 kdy stát nabízí podporu startupům, už bylo podpořeno skoro 200 společností.