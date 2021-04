CzechInvest prodlužuje přihlášky do programu Podpora startupu do poloviny května

Státní agentura CzechInvest prodlužuje termín odevzdání přihlášek do programu Podpora startupů. V něm můžou vybrané firmy získat nefinanční podporu pro své podnikání v hodnotě až 2 miliony korun. Agentura posun termínu zdůvodnila komplikacemi spojenými s pandemií koronaviru. Elektronickou přihlášku je nyní možné zaslat do 14. května a agentura očekává druhou vlnu prodlouženou do konce června.

„Omezení související s pandemií onemocnění covid-19 výrazně zasáhla do možnosti vycestovat do zahraničí v roce 2020. Do vypuknutí koronakrize jsme v loňském roce stihli pro startupy připravit jen 10 zahraničních pobytů. Zbývající kapacity projektu nám umožnily prodloužit celkovou podporu projektu na delší období, než jsme původně plánovali,“ řekla Lupě mluvčí CzechInvestu Jana Kohoutová.

Agentuře ještě zbývají v programu prostředky na podporu více než dvacítky startupů. Nefinanční podporu mohou firmy čerpat na rozvoj tuzemského podnikání i zahraniční expanzi.

„Jedná se kupříkladu o možnost účastnit se zahraničních online/offline technologických konferencí, získat feedback na svůj produkt od zahraničních zákazníků a potenciálních partnerů nebo etablovat své podnikání pomocí akceleračních pobytů ve vybraných zahraničních destinacích jako New York, Londýn nebo Singapur,“ vysvětluje Kohoutová.

Mentoři radí ohledně byznysu i technologií

Konkrétní podmínky jsou různé pro jednotlivé programy, do kterých se firmy mohou hlásit. Agentura nabízí programy CzechStarter, CzechDemo, CzechMatch a CzechAccelerator. Největší zájem je podle Kohoutové o CzechStarter, který pomáhá startupům s přípravou na zahraniční expanzi. Firmy zde mohou čerpat podporu v podobě až 350 hodin mentoringu v hodnotě 800 tisíc korun. Prvních 100 hodin plně hradí CzechInvest, startup odvádí jen DPH.

"Startupy si nechávají poradit především v oblasti marketingu, práva, byznys plánu a obchodu. Řeší krizový management, úpravy obchodních modelů, cenotvorby či marketingových aktivit tak, aby krizi využily k vlastnímu růstu. V oblastech, jako je vývoj software určeného pro project, data a big data management, e-commerce, online marketing nebo virtuální realita, se jim to navzdory ekonomické situaci ve světě daří.“ dodává ředitelka Divize startupů a inovativních MSP Markéta Přenosilová.

Pomoc s grantem i cesta do Asie

Mentorskou podporu už využil například zemědělský startup Ullmanna, který vyvíjí chytrý stroj na plení. Mentoři firmě podle spoluzakladatele Martina Ullmanna poradili s přípravou žádosti o finance z evropského grantu z programu Horizon 2020. „Mentoři pomohli i s přípravou strategie pro ochranu duševního vlastnictví,“ dodává Ullmann.

Startupu Stavario zaměřenému na digitalizaci stavebního prostředí zase mentoři radili s rozvojem, cílením na zákazníky nebo marketingovou komunikací. Firma využila i možnost průzkumu asijského trhu. "Za pomoci zahraničního zástupce CzechInvestu a mentora jsem absolvoval několik obchodních jednání ve Vietnamu, Malajsii a Kambodži. Všechna dopadla skvěle. Získal jsem zpětnou vazbu na svůj produkt a přesvědčil se, že je to přesně to, co tady stavební firmy hledají,“ vysvětluje výkonný ředitel Stavario Josef Beneš.