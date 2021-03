CzechInvest chystá projekt Technologická inkubace. Na podporu startupů půjde miliarda

Agentura CzechInvest letos spustí projekt Technologická inkubace. Během následujících sedmi let dostanou tři stovky inovativních startupů a dalších firem ze sedmi klíčových oblastí dohromady jednu miliardu korun. Spuštění projektu včera schválila vláda. Jednotlivé projekty budou moci získat podporu do výše 5 milionů korun. Stát si od projektu slibuje propojení zájmů veřejné sféry, byznysu a akademiků.

Finance na Technologickou inkubaci půjdou z programu The Country for the Future. Vedle přímé finanční podpory budou firmy po dobu až dvou let moci využít i balíček služeb pro začínající firmy, kdy se jim bude věnovat tým expertů z oblastí byznysu a práva, marketingu, financí nebo konkrétních technologií.

„Nově vznikající podniky se potýkají s řadou překážek, ať už jde o samotný proces založení firmy, přípravu kvalitního obchodního plánu nebo o vysoce odborné poradenství, ke kterému mladé firmy často nemají přístup. V tomto směru je právě inkubace to, co jim pomůže vstup na trh urychlit ve spolupráci s mnoha experty,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Propojení státu, byznysu a akademické sféry

CzechInvest se v rámci Technologické inkubace zaměří na sedm hlavních oblastí jako mobilita budoucnosti, umělá inteligence a IT, kreativní průmysly, udržitelnost a ekoinovace, kosmické technologie, jaderná a částicová fyzika a chytrá řešení proti krizím. V projektu vznikne prostor, kde se setká státní, soukromý a akademický sektor.

Jedním z příkladů je Mobility Innovation Hub (MIH), který se zaměří na inovace v mobilitě. Jde o první ze sedmi plánovaných hubů a vznikl na popud Sdružení automobilového průmyslu v součinnosti se soukromými firmami a odborníky z českého průmyslu.

"CzechInvest díky Technologické inkubaci spojí inovativním způsobem v triangulaci sílu státu, odbornost a znalost akademické sféry a sílu české byznysové základny, ať už jde o velké společnosti nebo startupy, je to dokonalá synergie. V rámci dlouhodobosti projektu máme možnost podpořit rozvoj více jak 300 firem, startupů a především inovativních nápadů, které pomohou svým úspěchem reprezentovat Českou republiku,“ říká generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl.

Inspirací pro státní inkubační projekt byl program ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre), jehož operátorem je CzechInvest. ESA BIC je podnikatelský inkubátor zaměřený na inkubaci a rozvoj technologicky progresivních startupů, které ve svých komerčních produktech či službách využívají vesmírné technologie nebo systémy. Jde třeba o firmy Festka, BigTerra, Spacemanic nebo Dronetag.

„Podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. Dlouhodobě proto investujeme do vědy, výzkumu a inovací, za letošek to bude 38 mld. Kč. V souladu s Inovační strategií ČR chceme být nejen zemí vysoce odborných znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.