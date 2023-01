DALL-E 2, GPT 3.5 a brzy i ChatGPT. Microsoft rozšířil dostupnost nástrojů OpenAI v cloudu

Po testovacím režimu, kdy mohly AI modely firmy OpenAI přes cloud Azure využívat jen vybrané firmy, oznámil Microsoft jejich dostupnost pro širší množinu firemních zájemců. K dispozici mají mít jazykový model GPT 3.5, systém Codex, který dokáže „překládat“ povely v přirozené řeči do programového kódu, nebo generátor obrázků DALL-E 2. V blízké budoucnosti mají mít dostupný o konverzační model ChatGPT.





Řada omezení u služby Azure OpenAI Service ale zůstává: zájemci musí být tzv. managed customers Microsoftu a mít Azure ID. Musí si také nechat schválit, k jakému účelu chtějí technologie používat. Souhlas Microsoftu potřebují také například k přechodu z experimentální do produkční fáze svých řešení založených na službě.





Microsoft omezení vysvětluje tím, že AI technologie se dají snadno zneužít a je potřeba mít nad jejich používáním kontrolu. Služby jsou proto podle firmy vybaveny také filtry, které mají na vstupu i výstupu zachycovat hanlivý, urážlivý a nenávistný obsah.

Podle dřívějších zpráv plánuje Microsoft začlenění technologií OpenAI i do svých dalších služeb: například do kancelářských aplikací Word, PowerPoint a Outlook a potenciálně i do vyhledávače Bing.