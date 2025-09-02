Lupa.cz  »  Další česká internetová firma nakupovala na Západě, Finshape získal část britské skupiny

Další česká internetová firma nakupovala na Západě, Finshape získal část britské skupiny

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Petr Koutný, Finshape Autor: Finshape

Česko-maďarská fintechová společnost Finshape se vydala na nákupy do zahraničí, když získala jednu divizi britské skupiny Collinson. Jde o první takový deal Finshapu v historii a zároveň o další přírůstek k českým internetovým firmám, které nakupují směrem na Západ (nejaktivnější je Mews).

Finshape se zabývá zejména digitálním bankovnictvím, finančním domům nabízí svůj Digital Bank OS. Specializuje se také na získávání zákazníků v digitálním prostoru, jejich zapojení do digitálních platforem a podobně.

Češi pro expanzi těchto aktivit získali od Collinsonu sekci Realtime-XLS. To je globální věrnostní platforma (známá je třeba díky programu Priority Pass pro vstup do letištních salónků), takže Finshape bude moci do Digital Bank OS integrovat nástroj pro odměňování klientů bank za nákupy. V reálném čase lze řešit slevy, věrnostní body, cashback a podobně.

“Díky akvizici získává Finshape přibližně 60 nových specialistů, rozšiřuje své působení o nové kanceláře ve Francii a Singapuru a posiluje vztahy s předními bankami ve významných finančních centrech Blízkého východu a Asie a Pacifiku, jako jsou Spojené arabské emiráty, Austrálie, Indonésie a Singapur. Tým Finshape se tak rozrůstá na téměř 600 profesionálů, kteří podporují více než 100 bank a miliony koncových uživatelů v Evropě i ve světě, včetně Raiffeisen International a Erste Group. Věrnostní řešení bude k dispozici také pro stávající klienty Finshape v Evropě, na Blízkém východě a v regionu CIS,” shrnula Finshape.

Finshape spadá do portfolia maďarské investiční společnosti PortfoLion, která je součástí tamní OTP Bank.

Americký kolos Carlyle kupuje další českou IT firmu, za Adastru dá vyšší miliardy Přečtěte si také:

Americký kolos Carlyle kupuje další českou IT firmu, za Adastru dá vyšší miliardy

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Lékárníci v karavanu zdarma vyšetřují, zda nemáte cukrovku

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Konec poskytování součinností v exekucích?

Granko, Kofila, lentilky a další. Tak kdysi vypadaly oblíbené sladkosti

Zlaté české ručičky: Tito podnikatelé umí víc než jen tvořit

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).