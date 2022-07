Další česká IT firma rozjíždí zakázkový blockchain. Cleverlance založil divizi Blockchain 42

Cleverlance je další tuzemskou IT firmou, která založila divizi pro blockchain. Dostala název Blockchain 42 a bude se věnovat integraci blockchainu zakázkových IT systémů. Číslo 42 má odkazovat na Stopařova průvodce po galaxii.

Blockchain 42 vede Vojtěch Vrba, který koncept blockchainu a web3 vnímá jako větší téma něž krypto a NFT: “Blockchain nejsou rozhodně pouze kryptoměny, jak by se možná z veřejného diskurzu mohlo zdát. Je to především úžasná platforma, na které se dají budovat bezpečná řešení, v rámci kterého si mohou plně důvěřovat i strany, které by si jinak věřit vůbec nemusely. Blockchain technologie totiž dovoluje z dodavatelského řetězce vypustit různé zprostředkovatele a tím celý proces zásadně zjednodušit. To umožňuje rychlá a efektivní řešení dosud pomalých a složitých operací.”

Cleverlance Enterprise Solutions dodává systémy bankám, pojišťovnám, automobilkám a dalším sektorům. Jde často o velké hráče jako Komerční banka, Creditas, O2, Vodafone, T-Mobile či Škoda Auto. Firma uvádí, že dokáže tradiční systémy obohatit o blockchainové implementace, konkrétní ale není.

Blockchain 42 má mezi oblíbenými blockchainy zejména Solanu, Ethereum, Cosmos, Hyperledger Fabric, Polkadot, BNB Smart Chain a Avalanche.

V Česku založily sekci pro web3 a blockchain také další zakázkové IT firmy, například Ackee, STRV, TopMonks nebo Cleevio.

Cleverlance spadá do skupiny Aricoma Group, kterou vlastní KKCG Karla Komárka. Součástí Aricomy jsou AutoCont (fúzovaný s Cloud4com a DataSpring), AEC, Internet Projekt, švédské podniky Seavus a Stratiteq a polský Clearcode. Tržby skupiny přesahují osm miliard korun.

Cleverlance měl loni 255 zaměstnanců, tržby přes miliardu a zisk po zdanění téměř 68 milionů korun.