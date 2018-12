 »  Další chyba urychlila konec Google Plus, služba skončí už v dubnu

David Slížek

Google oznámil, že objevil další potenciální problém v Google Plus, který se týkal asi 52,5 milionů uživatelů. Chyba v API dávala aplikacím třetích stran přístup k osobním datům na profilech uživatelů jako je jméno, e-mailová adresa, věk, zaměstnání a další.

Bug se v Google Plus objevil při jednom z listopadových updatů služby a Google tvrdí, že jej objevil sám při testování a do šesti dnů jej opravil. Firma také tvrdí, že nemá žádné informace o tom, že by nějaká aplikace chybu reálně využila.

Problém se týkal jak koncových uživatelů Google Plus, tak firemních zákazníků. Google teď podle svého blogu dotčené uživatele o problému informuje.

Chyba podle Googlu urychlí plánované ukončení Google Plus. V průběhu následujcíích 90 dnů firma vypne jeho API a ssamotnou službu pro koncové uživatele ukončí už v dubnu 2019. Původně plánovaný konec měl přijít v srpnu 2019.