 »  Další fúze na českém IT trhu, S&T přebírá plzeňský PilsCom

Jan Sedlák

Na trhu tuzemských IT společností dochází k další fúzi. Podnik S&T CZ za nespecifikovanou částku získává stoprocentní podíl ve firmě PilsCom, která vyvíjí elektronické spisové služby AthenA a GalateA.

Častým odběratelem PilsComu je vedle soukromého sektoru tuzemská státní správa. Elektronickou spisovou službu využívá například Národní bezpečnostní úřad a mezi zákazníky jsou také Moravskoslezský kraj, VŠE, Plzeňský kraj, Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo nemocnice Na Bulovce. PilsCom v roce 2017 vygeneroval tržby ve výši 21,8 milionu korun.

S&T CZ patří pod mateřskou společnost S&T AG, která operuje v 25 zemích. Mezi hlavní trhy patří zejména střední a východní Evropa a také německy mluvící státy. S&T CZ vznikla odštěpením od podniku Kapsch.

S&T CZ v účetním období od dubna do prosince roku 2017 vykázala tržby ve výši 46 milionů korun. Firma funguje jako integrátor a dodává třeba do Škody, Komerční banky nebo České spořitelny. S&T chce pomocí akvizice PilsComu rozšířit záběr. Zároveň dojde k posílení vývoje a začlenění do obchodní sítě. PilsCom nadále bude vystupovat pod značkou S&T PilsCom.