 »  Další generace Apple Watch bude s LTE, hodinky nebudou zavislé na telefonu

Jan Sedlák

Chytré hodinky Watch nejsou nejprodávanějším produktem Applu v historii, a dokonce nemají ani vlastní kolonku ve finančních výsledcích. Podle dostupných čísel ale jejich prodeje rostou a Apple celému trhu s přehledem vládne. Dokonce už prodává více hodinek než jednotliví tradiční švýcarští hodináři, vyjma Rolexu.

Další větší vlnu zájmu o Apple Watch má vyvolat v pořadí třetí generace, která se na trh má dostat ještě koncem letošního roku, i když možné je zdržení. Podle zdrojů Bloombergu chystá Apple model hodinek, který bude disponovat LTE modulem a bude tedy moci fungovat zcela samostatně bez připojení k chytrému telefonu.

Něco takového může pro mnohé být impulsem pro nákup. Apple se postupně závislosti Watch na iPhonu zbavuje. První verze hodinek byla s telefonem hodně provázaná, druhá už přinesla několik vlastních senzorů (hlavně GPS) a třetí už zvládne ukazovat mapy, posílat zprávy či streamovat písničky a stahovat aplikace úplně sama.

Třetí Apple Watch mohou být velkým „dealem“ také pro Intel. Ten do nich totiž bude dodávat LTE modem. Intel nezvládl nástup chytrých mobilních zařízení a divizi zavřel, stejně tak to vzdal s mikropočítači. Jeho role ve světě IoT je zatím nejasná, Watch by mohly být první a velice důležitý referenční výstřel.

Intel těží i z toho, že Apple vede právní spory s Qualcommem, dosavadním hlavním dodavatelem Applu.

Apple podle zdrojů Bloombergu připravuje spolupráci s významnými mobilními operátory a třetí Apple Watch se tak budou prodávat i s připravenými tarify, na kontrakt a v obchodních sítích operátorů. To je zejména ve Spojených státech důležité.