 »  Další konkurence pro Zoot, do Česka vstupuje e-shop s módou About You

Jan Sedlák

Do Česka vstupuje další zahraniční e-shop s módou. Tentokrát je to About You z Německa, který začíná nabízet přes 70 tisíc položek od 500 značek. Česká republika je po Polsku druhou zemí ve střední a východní Evropě, kam obchod zamířil.

About You aktuálně drží pozici druhého největšího módního e-shopu v Německu. Sídlí v Hamburku a roční obrat má 283 milionů eur.

V červnu už v Česku odstartoval další německý módní obchod Zalando, který má roční tržby 4,5 miliardy eur. Konkurovat chce mimo jiné dopravou zdarma.

Trh s módou online je ovšem těžký, problém je například s vratkami. Tuzemský Zoot.cz například nadále čelí finančním problémům, který v letošním prvním pololetí vykázal ztrátu přes 55 milionů korun.