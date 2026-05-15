Další marný pokus? Evropa vyvíjí vlastní čipy a servery pro AI, vydání je ale nejasné

Jan Sedlák
Dnes
SiPearl a Semidynamics Autor: SiPearl

Evropská unie by výhledově mohla mít vlastní hardware schopný v datových centrech provozovat takzvanou umělou inteligenci. Pracuje na tom francouzsko-španělské duo firem SiPearl a Semidynamics. Ty mají vytvořit kompletní servery a racky s možností skládat je do velkých clusterů. Cílem je infrastruktura schopná pohánět inferenci.

Ve snažení těchto partnerů nepůjde “pouze” o vytvoření serverů. Jádrem budou čipy navržené v Evropě a vyrobené u TSMC. SiPearl má dodat na architektuře ARM postavené procesory. Semidynamics k tomu přilepí inferenční čipy využívající otevřenou instrukční sadu RISC-V, konkrétně půjde o čipy ASIC. Design celého serverového rozvaděče bude postavený na Open Compute Projectu, z něhož mimo jiné při návrh svých serverů čerpá Seznam.cz.

Obě firmy mluví o takzvané evropské technologické suverenitě, což je velké politické témat poslední doby. Ovšem bude záležet na reálné exekuci vizí.

SiPearl je na trhu už nějakou dobu, má poměrně štědré financování od ARMu, Evropské investiční banky, Atosu nebo Evropské rady pro inovace. SiPearl už nějakou dobu slibuje serverové ARM procesor Rhea1 s 61 miliardami tranzistorů, podporou HBM a DDR5 nebo 80 jádry Neoverse V1.

Rhea1 měla pohánět jednu část Jupiteru, nejrychlejšího evropského superpočítače v Jülichu. Zatím ale běží pouze jeho druhá část s kartami Nvidia. Termín zprovoznění clusteru SiPearl není znám. Dodavatel superpočítače Bull (Eviden/Atos) termín nespecifikoval. SiPearl už dělá i na Rhea2 a na bezpečnostním čipu Athena1.

Semidynamics je součástí bohaté barcelonské scény kolem RISC-V (navázané na tamní superpočítačové centrum), otevřené alternativy k ARMu. V nabídce má jádra NPU a CPU. Investorem je Evropská komise nebo jihokorejský SK Hynix.

SiPearl a Semidynamics neuvedly, kdy chtějí plánované řešení dodat na trh. Jde každopádně o další pokus, jak v Evropě něco takového vytvořit. Akcí se rozběhlo více, například Evropská komise pověřila brněnský Codasip (pracuje s RISC-V) vývojem procesoru pro superpočítače. Část Codasipu zaměřená na procesory ale byla prodána firmě Onsemi.

Na Němce to nestačí, ČR ale má značný počet čipových firem. Vyzkoušejte interaktivní mapu

Jan Sedlák

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

