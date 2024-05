Další stanice v DVB-T2 na obzoru? Terestriku chce zkusit také DVTV

Autor: DVTV

Čeští televizní diváci se mohou těšit na další kanál, který naladí klasicky „přes anténu“.





Na vstup do terestrického vysílání se chystá původně internetový projekt DVTV. Jeho vlastníci se tak rozhodli po zkušenostech s vysíláním stanice DVTV Extra, kterou už několik měsíců mohou exkluzivně sledovat zákazníci operátora T-Mobile.





„Těch šest měsíců nás vlastně přimělo k tomu, k čemu jsme vůbec na začátku nechtěli přistoupit, a to je jít do terestriky. Pozemní šíření signálu je drahá záležitost a my jsme přece jenom malá firma, přesto jsme si uvědomili, že to je pro nás velká šance, takže máme zažádáno o terestrickou licenci. Myslím si, že v řádu týdnů ji dostaneme. A pokud všechno půjde dobře, tak spustíme vlastní kanál,“ oznámil moderátor Martin Veselovský v rozhovoru pro podcast Mediální cirkus.

Internetová DVTV má nyní zhruba 20 tisíc předplatitelů. „Osciluje to kolem toho čísla a my jsme se zároveň rozkročili do podoby vydavatelství, kdy děláme ještě i spoustu jiných věcí, které obklopují to gró. Což jsou pořád rozhovory. Ale rozkročili jsme tak, že kdyby náhodou jeden měsíc jeden z těch kmenů zakolísal, tak ho vykryjí ostatní,“ dodala Daniela Drtinová.