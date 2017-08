 »  Další verze Androidu bude zase sušenková. Tentokrát vyhrálo Oreo

Jan Beránek

O jako sušenky Oreo. Osmá verze Androidu ponese jméno černobílých laskomin. Přichází s novinkami jako třeba picture-in-picture nebo autofill. Zároveň hlásí i silnější zabezpečení a jako tradičně i vyšší rychlost. Firma to prozradila na svém blogu.

Není to poprvé, kdy Google pojmenoval verzi Androidu komerční značkou. Už v roce 2014 se objevil červený model jménem KitKat.

Google nově rozšířil systém notifikací, které si mohou nastavit upozornění v jednotlivých aplikacích. Mělo by tak jít aktivovat jen třeba ty opravdu důležité novinky. Objevit by se měly i notifikační tečky, kdy se novinky u aplikací ohlašují tečkou u jejich ikony. Podobně jako to dělá třeba iOS.

Vyšší bezpečnost chce Google zařídit i novým algoritmem pro portál Google Play. Ten pojmenoval Protect. Měl by testovat denně miliardy aplikací a výsledky posledního testování budou vidět přímo v aplikaci Google Play.