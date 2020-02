 »  Ministerstvo průmyslu chce vytvořit 5G koridor s Mnichovem, operátoři o ničem neví

Jan Sedlák

Ministerstvo průmyslu a obchodu nezvládá přípravu 5G aukce a za podivných okolností odvolalo šéfa Českého telekomunikačního úřadu, jeho PR soustrojí kolem sítí nové generace ale jede naplno. Koncem roku například vybralo pět českých měst, kde se má 5G pilotně testovat na projektech, které 5G nepotřebují. Tento týden pak superministr Karel Havlíček v Bruselu s bavorskými protějšky podepsal deklaraci o vytvoření 5G koridoru mezi Prahou a Mnichovem.

Havlíček projekt označuje za strategický, přičemž podporu má z Evropské komise. „Nyní je velmi důležité, aby se 5G koridor Mnichov – Praha stal součástí programu Nástroje pro propojení Evropy II v rámci evropských investic do infrastruktury pro období 2021 až 2027 (CEF II),“ uvádí ministr.

CEF znamená Connecting Europe Facility a jde o program, kde jsou k dispozici miliardy eur na propojování Evropy a její digitalizaci. V prvním CEFu se dávaly peníze i na projekty typu WiFi4EU poskytujícím obcím bezdrátové připojení „zdarma“. Ministerstvo průmyslu tak může z EU čerpat další peníze ve jménu nového buzzwordu.

Co přesně díky česko-německému 5G koridoru vznikne, není úplně jasné. „Díky projektu česko-bavorského 5G koridoru se posílí vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a zlepší nejen přeprava lidí a zboží, ale také přístup veřejnosti k vysokorychlostním sítím jako takovým. Což v praxi mimo jiné zvýší dostupnost a zájem o mobilní data. Klíčová přitom je kvalita služeb, kybernetická bezpečnost a nepřerušovaný 5G signál. 5G sítěmi totiž budou nepřetržitě pokryty všechny dopravní cesty, tedy dálnice a železnice, mezi Prahou a Mnichovem včetně transevropských dopravních sítí,“ uvádí Havlíček obecně.

Operátoři v projektu zřejmě také nemají úplně jasno. „Vítáme, že téma 5G sítí bere vláda vážně a vidí v tom potenciál pro český průmysl a jeho potřebnou digitální transformaci. Určitě bychom uvítali, kdybychom do diskusí o smyslu a očekávaných výstupech podobných projektů byli jako sektor více zapojení,“ uvedla Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).

Její výkonný ředitel Jiří Grund pak přišel i s méně diplomatickou reakcí: „Včera jsem poskytl diplomatickou odpověď na téma, co jako APMS víme o 5G koridoru Praha – Mnichov. Reakce kamaráda novináře: Čtu to sice jako ‚O tomhle vůbec netušíme a je to fakt haluz, protože nám to nedává ani nejmenší smysl‘, ale samozřejmě platí psaná verze.“