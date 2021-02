Dalším tahákem pro Voyo mají být bonusové epizody soutěže MasterChef

Televize Nova ode dneška zpřístupnila na své internetové videoplatformě Voyo první bonusovou epizodu kuchařské soutěže MasterChef. Na televizních obrazovkách se objeví až za týden. Nova chce stejným způsobem zpřístupnit i všechny další díly. Kdo si zaplatí přístup na Voyo, uvidí soutěž s náskokem před ostatními.

„Často jsme na našich sociálních sítích vídali diskuse, jak by to asi dopadlo, kdyby proti sobě stanuli ti nejlepší z minulých řad. Inspirovali jsme se touto myšlenkou a dáme divákům jedinečnou možnost sledovat tento souboj na televizní obrazovce v bonusových epizodách MasterChef Česko: Souboj nejlepších,“ uvedla programová ředitelka Silvia Majeská.

Kuchaři, kteří se proti sobě postaví, si jsou v něčem podobní, ať už stylem vaření, příběhem, nebo konečným umístěním v soutěži. Jako první se proti sobě postaví Jan Vorel a Pavel Berky, oba totiž skončili před branami finále. V plánu je ale také souboj vítězů.

V televizním vysílání budou soutěži patřit středeční sloty od 21.35 hod., tedy po reality show Výměna manželek. Kdo nestihne epizodu v čase televizního vysílání, může si ji po omezenou dobu zpětně pustit na další videoslužbě Nova Plus nebo přes červené tlačítko v hybridním rozhraní HbbTV.

Nova se od nástupu nového generálního ředitele CME snaží své internetové videoplatformy posilovat. Na Voyo začátkem února umístila neodvysílané epizody seriálu Kameňák a natáčí další pořady exkluzivně pro internet. Do pěti let by Voyo mělo mít na českém a slovenském trhu milion platících uživatelů.