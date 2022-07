Damejidlo.cz spouští službu Dáme rozvoz, rychlé doručování nákupů z e-shopů

Autor: Damejidlo.cz

Rychlé doručování nákupů z e-shopů. To je nová služba Dáme rozvoz společnosti Dáme jídlo, která se dosud specializovala zejména na rozvážky jídel z restaurací. Teď chce své kurýry využít i jiným způsobem.

Firma svou expresní dovážkou cílí v ideálním případě na doručení do 30 minut, počítá ale i s doručením do hodiny nebo do 90 minut. Do devadesátiminutového limitu se má podle firmy vejít například prakticky celá Praha. Kurýři mají rozvážet hlavně menší zásilky, třeba dovážku lednic tedy zatím firma nabízet nebude.

„Vzhledem k našemu zaměření budou našimi prvními partnery restaurace, které mají vlastní e-shopy, ale rozhodně budeme usilovat o co nejširší portfolio firemních zákazníků,“ říká obchodní ředitel společnosti Petr Indra.

V červenci Dáme jídlo rozběhne pilotní projekt s vybranými partnery, od podzimu pak bude službu nabízet všem zájemcům. Postupně má být k dispozici ve více než 100 obcích v České republice.

Modelové časy doručení v Praze Autor: Damejidlo.cz

Obchodním partnerům bude firma rozvozy nabízet prostřednictvím API, zákazník si tedy bude moci dovážku objednat přímo při nákupu v e-shopech, které si službu implementují. Druhou možností, určenou zejména pro ad hoc případy, bude objednávka dopravy na speciálním webu.

Novinka je reakcí na poptávku z trhu, říká firma. Podle CEO společnosti Filipa Fingla nejde o záchrannou brzdu, která má Dáme jídlo zachránit před covidovým poklesem gastronomického oboru. „Spuštění služby jsme plánovali poměrně dlouho. Pokles po covidu jsme očekávali, ale trh pořád roste. Když porovnám naše čísla před covidem a po covidu, růst je velký. I na základě čísel ze světa si myslím, že jsme teprve na začátku růstu gastronomické oblasti.“

Cenu rozvozu si mají stanovovat samy e-shopy, výše úhrad mezi Dáme jídlo a partnery pak má záviset na řadě parametrů, například na objemu zakázek a podobně, upřesnili zástupci firmy s tím, že tedy nemohou uvést jednu konkrétní cenu pro zákazníka.