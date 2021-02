Daniel Grunt přechází z Primy na Novu, povede digitální projekty CME

Dosavadní šéf digitálních aktivit FTV Prima Daniel Grunt přechází ke konkurenci. Nastupuje do funkce Head of Digital společnosti CME, která provozuje TV Nova. Televize to oznámila v tiskové zprávě.

„Přebírá zároveň roli Petra Krále, ředitele sekce nových médií a diverzifikace TV Nova, který působil na Nově od konce roku 2018,“ doplnila mluvčí Novy Markéta Behinová.

„Těší mě, že se vracím na Novu a vnímám to jako velkou výzvu. Povedu oblast nových médií CME a současně napřímo digitál v České republice a na Slovensku. Mým úkolem bude nejen rozvíjet digitální platformu Voyo, ale také pracovat na dlouhodobé strategii společnosti,“ komentuje svůj přestup Grunt.