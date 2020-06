 »  Daniel Křetínský investuje do francouzské zpravodajské televize

Francouzský mediální trh rozšíří nový ekonomický zpravodajský kanál BSmart TV. Významným investorem je český miliardář Daniel Křetínský, který do projektu vstoupil prostřednictvím francouzské odnože skupiny Czech Media Invest. Podle francouzských médií poskytne CMI France investici ve výši pěti milionů eur.

Úzkoprofilová stanice by měla mít jen kolem 25 zaměstnanců. Podle zakladatele Stéphana Soumiera bude bránit svobodu podnikání a liberální hodnoty. Vysílat bude sedm hodin premiérových pořadů denně doplněných o reprízy. Zacílí na top manažery a podnikatele s nedostatkem času. Dostupná bude zdarma, vydělávat bude vysíláním reklam a sponzorských vzkazů.

Nízkonákladová televize by v zisku chtěla být do tří let, spokojena bude i s několika desítkami tisíc diváků. Podle deníku Le Figaro má zahájit vysílání v dubnu.