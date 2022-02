Data: Devadesátky se staly nejúspěšnějším seriálem od roku 2004

Šestidílnou kriminální sérii Devadesátky sledovalo na ČT1 průměrně 2,23 milionu diváků. Znamená to, že šlo o vůbec nejúspěšnější seriál napříč všemi televizními stanicemi za posledních osmnáct let. Průměrný podíl na sledovanosti v době vysílání činil 47,51 %.

Nejsledovanějším dílem byl pátý o orlických vraždách. Vidělo jej 2,41 milionu diváků a epizoda se tak stala nejsledovanějším nedělním pořadem v hlavním vysílacím čase od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997.

„Kriminální série oslovila přibližně stejně muže jako ženy (47:53), a to zejména ve věkové skupině 45–64 let, a následně ve skupině 25–44 let. Zájem o seriál stoupal se vzděláním diváků,“ uvedla tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Do týdne po odvysílání si seriál na webu pustilo 161 tisíc lidí, což je nejvyšší odložená sledovanost na internetu hned po seriálu Most!. Výrazně nadprůměrná byla i odložená televizní sledovanost, tedy zpětné zhlédnutí ve videoarchivech operátorů. Celkový příspěvek odložené k živé televizní sledovanosti činí 50 %.

Devadesátky doplňoval každý čtvrteční večer i dokumentární cyklus Polosvět. Pět epizod Polosvěta si v průměru nenechalo ujít bezmála 560 tisíc diváků, při podílu na sledovanosti přesahujícím 12 %. Vůbec nejsledovanější byl doposud čtvrtý díl s celkem 711 tisíci diváků a stal se tak nejsledovanějším nesportovním a nezpravodajským pořadem Dvojky od roku 2007. Závěrečný díl dokumentárního cyklu uvede program ČT2 tento čtvrtek od 21:05 hodin.