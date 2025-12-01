Data: Finále druhé řady Zrádců dominovalo v cílové skupině mladších diváků

Televize Prima zveřejnila výsledky sledovanosti druhé řady detektivní hry Zrádci. Finálová epizoda, ve které si vítězství odnesla soutěžící Mia, dosáhla vysokého podílu na sledovanosti především u mladšího publika. Ve srovnání s první řadou vzrostla popularita formátu na streamovacích platformách i mimo tradiční televizní obrazovky.
Závěrečný díl se stal v neděli 30. listopadu večer nejsledovanějším pořadem v cílové skupině diváků ve věku 15–40 let. Podle dat zveřejněných televizí Prima dosáhlo finále v této demografické kategorii podílu na sledovanosti 37,58 %. Celkový průměrný share druhé řady se v téže cílové skupině pohyboval okolo 33 %. Žádný jiný pořad v podzimním schématu v tomto diváckém segmentu takového výsledku nedosáhl.
V absolutních číslech pořad zaujal v průměru přes 560 tisíc diváků, kteří byli v čase vysílání u obrazovek.
Významný nárůst zájmu byl vidět také v online prostředí. Na VOD platformě Prima+ překonala druhá série výsledky té první, když ji zhlédlo o 19 % více uživatelů a počet přehrání (video views) vzrostl o 70 %. Od začátku září do konce listopadu se Zrádci stali nejsledovanějším obsahem platformy napříč všemi tarify. V den finále si poslední epizodu přehrála více než třetina všech aktivních předplatitelů s tarify Light a Premium.
Prima znovu pojala finále jako hybridní událost a kromě televizního a online vysílání přivítala fanoušky také v kinech. Promítání ve dvanácti městech České republiky v síti multikin CineStar navštívilo celkem 10 tisíc diváků. Kapacita šedesáti šesti sálů byla zcela vyprodána. Součástí projekce byla i živě přenášená debata s tvůrci a účastníky show z pražského Anděla.
Profily Zrádců dosáhly více jak 143 milionů impresí na Instagramu, 57 milionů na Facebooku a 12 milionů na TikToku. Na Instagramu oslovily přes 1,8 milionu uživatelů, na Facebooku dokonce přes 2,1 milionu a na TikToku téměř 430 tisíc. Na Discord Zrádců se přidalo bezmála 21 tisíc členů.
Česká verze původně nizozemského formátu se natáčela po dobu čtrnácti dnů v izolaci na hradě Křivoklát. Soutěžící museli dodržovat přísná pravidla, která jim bránila v kontaktu mimo záběry kamer. Prima už potvrdila, že v projektu bude pokračovat. Natáčení třetí řady je naplánováno na jaro 2026, lokalita zůstane stejná.