Lupa.cz  »  Data: Finále druhé řady Zrádců dominovalo v cílové skupině mladších diváků

Data: Finále druhé řady Zrádců dominovalo v cílové skupině mladších diváků

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zrádci - 2. série Autor: TV Prima
Z druhé série psychologické hry Zrádci

Televize Prima zveřejnila výsledky sledovanosti druhé řady detektivní hry Zrádci. Finálová epizoda, ve které si vítězství odnesla soutěžící Mia, dosáhla vysokého podílu na sledovanosti především u mladšího publika. Ve srovnání s první řadou vzrostla popularita formátu na streamovacích platformách i mimo tradiční televizní obrazovky.

Závěrečný díl se stal v neděli 30. listopadu večer nejsledovanějším pořadem v cílové skupině diváků ve věku 15–40 let. Podle dat zveřejněných televizí Prima dosáhlo finále v této demografické kategorii podílu na sledovanosti 37,58 %. Celkový průměrný share druhé řady se v téže cílové skupině pohyboval okolo 33 %. Žádný jiný pořad v podzimním schématu v tomto diváckém segmentu takového výsledku nedosáhl.

V absolutních číslech pořad zaujal v průměru přes 560 tisíc diváků, kteří byli v čase vysílání u obrazovek.

Významný nárůst zájmu byl vidět také v online prostředí. Na VOD platformě Prima+ překonala druhá série výsledky té první, když ji zhlédlo o 19 % více uživatelů a počet přehrání (video views) vzrostl o 70 %. Od začátku září do konce listopadu se Zrádci stali nejsledovanějším obsahem platformy napříč všemi tarify. V den finále si poslední epizodu přehrála více než třetina všech aktivních předplatitelů s tarify Light a Premium.

Prima znovu pojala finále jako hybridní událost a kromě televizního a online vysílání přivítala fanoušky také v kinech. Promítání ve dvanácti městech České republiky v síti multikin CineStar navštívilo celkem 10 tisíc diváků. Kapacita šedesáti šesti sálů byla zcela vyprodána. Součástí projekce byla i živě přenášená debata s tvůrci a účastníky show z pražského Anděla.

Profily Zrádců dosáhly více jak 143 milionů impresí na Instagramu, 57 milionů na Facebooku a 12 milionů na TikToku. Na Instagramu oslovily přes 1,8 milionu uživatelů, na Facebooku dokonce přes 2,1 milionu a na TikToku téměř 430 tisíc. Na Discord Zrádců se přidalo bezmála 21 tisíc členů.

Česká verze původně nizozemského formátu se natáčela po dobu čtrnácti dnů v izolaci na hradě Křivoklát. Soutěžící museli dodržovat přísná pravidla, která jim bránila v kontaktu mimo záběry kamer. Prima už potvrdila, že v projektu bude pokračovat. Natáčení třetí řady je naplánováno na jaro 2026, lokalita zůstane stejná.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Evropa už utíká od amerických cloudů

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Jak funguje platforma IBM Power11?

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Po Black Friday přichází Cyber Monday. Jaká je jeho historie?

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

OpenAI zaznamenala velký únik dat některých uživatelů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).