Data: Finále StarDance vidělo 1,6 milionu lidí, SuperStar o milion méně

O víkendu skončily dva významné pořady podzimní televizní sezony. V sobotu 18. prosince 2021 odvysílala ČT1 poslední večer taneční soutěže StarDance. V neděli 19. prosince 2021 vybrali televizní diváci na Nově dalšího vítěze SuperStar.

Jedenáctá řada StarDance byla podle údajů České televize historicky třetí nejsledovanější. „Každý taneční večer vidělo průměrně přes 1,5 milionu diváků,“ sdělila ČT. Průměrný podíl na sledovanosti byl 36,66 procenta. Na finále se dívalo 1,64 milionu diváků starších 15 let, byl to nejsledovanější sobotní pořad. Další ročník StarDance by se měl v programu ČT1 objevit na podzim 2023. Vysílá se na základě licence od britské BBC.



Autor: Česká televize Účastníci StarDance 2021

Nedělní SuperStar na Nově zaujala 686 tisíc diváků starších 15 let, což z ní udělalo nejsledovanější pořad v hlavním vysílacím čase napříč všemi stanicemi. „Superfinále zaujalo 25,85 procenta publika u televizních obrazovek ve věkové kategorii 15–54 let a v širší cílové skupině 4+ si ho nenechalo ujít 719 tisíc diváků,“ uvedla televize Nova. Největší zájem o pořad měly divačky ve věku 15–24 let, těch se dívalo 43,31 procenta.