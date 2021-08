Data: Fotbal v hlavním vysílacím čase na Nově přilákal 270 tisíc diváků

Televize Nova ve středu 11. srpna odvysílala přímý přenos tradičního souboje mezi vítězem Ligy mistrů a vítězem Evropské ligy. Utkání Superpohár UEFA 2021: Chelsea FC – Villarreal CF nasadila do hlavního vysílacího času. Zajistila si tím zhruba 270 tisíc diváků. Část vysílanou od 20:24 do 20:50 si zapnulo 274 tisíc diváků starších 15 let (podíl na sledovanosti 8,85 procenta). Část vysílaná v době od 20:50 do 23:55 dosahovala podílu na sledovanosti 12,16 procenta, průměrně šlo o 268 tisíc diváků.

Fotbal tak s velkým odstupem zůstal za reprízami kriminálních seriálů na Primě a na ČT1. Lídrem večera byl detektivní seriál Polda, který na Primě upřednostnilo 20,93 procenta diváků starších 15 let. Historický cyklus detektivních případů Dobrodružství kriminalistiky na ČT1 si zapnulo 19,1 procenta diváků.

Nejsledovanějším pořadem středečního večera byly opět Televizní noviny na Nově, vidělo je 909 tisíc lidí starších 15 let a podíl na sledovanosti dosáhl 34,09 procenta.

O den dříve, v úterý 10. srpna 2021, byla Nova nejsledovanější televizní skupinou na trhu díky silné Policii Modrava, jejíž reprízu vidělo 1,23 milionu diváků starších 15 let. Podíl na sledovanosti dosahoval 38,81 procenta.

Zdroj dat: TV Nova/ATO-Nielsen Admosphere, Živě + TS0