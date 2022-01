Data: Na českého Survivora se nejvíc dívaly mladé ženy

Divačky ve věku od 15 do 34 let mají největší zájem o česko-slovenskou reality show Survivor, kterou od úterý 18. ledna vysílá televize Nova. Pořad natáčený v Dominikánské republice sleduje soupeření dvou týmů, které musí plnit úkoly v tropických podmínkách. Podle dat z elektronického měření sledovanosti se na premiéru dívalo 53,81 procenta žen v uvedené věkové skupině. Survivor byl rovněž nejsledovanějším pořadem večera u diváků ve věku 15 až 54 let, tam dosáhl podílu 30,81 procenta. Celkem se na Survivora dívalo 650 tisíc lidí.

Nejvyšší počet diváků v úterý večer přilákaly dva díly seriálu Slunečná na televizi Prima. Každý si zapnulo přes 1,2 milionu lidí starších 15 let. Podíl na sledovanosti byl 31, resp. 33 procent, u mladších diváků však vedl Survivor.

Elektronické měření sledovanosti zajišťuje pro Asociaci televizních organizací agentura Nielsen Admosphere. Údaje jsou platné k 19. lednu.