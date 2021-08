Data: Premiéra soutěže Na lovu oslovila 383 tisíc lidí

Televizní stanice postupně nasazují do vysílání novinky připravené pro podzimní schéma. V odpoledním programu Novy se od pondělí 16. srpna objevila licenční soutěž Na lovu, která vzniká podle britského formátu The Chase.

Vědomostní soutěž si zapnulo 383 tisíc lidí, podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků starších 15 let byl 21,92 procenta. V mladší cílové skupině 15–54 let, která je pro Novu důležitá při prodeji reklamy, byl podíl 27,57 procenta. Ve srovnání se soutěžním pořadem Co na to Češi v jarní sezoně 2021 se podíl na sledovanosti uvedeného slotu zvýšil o 85 %.

Večer se pak odehrál typický souboj kriminálních seriálů. Nejvíc diváků měla Kriminálka Anděl na Nově (864 tisíc), na druhém a třetím místě žebříčku jsou dvě epizody Malého pitavalu z velkého města na ČT1 (731 tisíc a 755 tisíc diváků). Vůbec nejsledovanějším pořadem dne byly v pondělí Televizní noviny na Nově (1,1 milionu diváků).

Zdroj: TV Nova/ATO-Nielsen Admosphere, Živě + TS0