Data: Publikum menších stanic TV Nova se obměnilo

Autor: TV Nova

Televize Nova vyhodnotila úpravy, které na podzim 2021 udělala na svých menších stanicích. Jejich publikum se po změnách grafiky a programu mírně proměnilo, podle Novy teď lépe odpovídá očekáváním zadavatelů reklamy.

Na stanici Nova Fun (dříve Nova 2) se v meziročním srovnání více dívají mladé ženy v domácnosti. Ve věkové skupině 18 až 34 let jich je o 1,62 procentního bodu více. Nárůst sledovanosti je patrný i u mladších diváků obecně, například u dětí ve věku od 10 do 14 let se podíl na sledovanosti meziročně zvýšil o 1,33 procentního bodu.

Stanice Nova Action patří po změnách mezi programy s největším zastoupením mužů mezi diváky ze všech stanic na televizním trhu. „Pozitivní dopady jsou patrné např. u cílové skupiny muži 25 až 34 let, kde se podíl na sledovanosti meziročně navýšil o 0,09 procentního bodu,“ uvedla Nova s odkazem na data z elektronického měření sledovanosti.

Stanice Nova Lady oslovuje zejména ženy v produktivním věku. V letošním prvním čtvrtletí podíl na sledovanosti u žen 25 až 34 let dosáhl 1,08 %.

Archivní stanice Nova Gold stále oslovuje primárně ženy středního věku. U žen 35 až 44 let narostl podíl na sledovanosti meziročně o 0,49 p.b.. U cílové skupiny žen v domácnosti 25 až 45 let se podíl na sledovanosti zvýšil o 0,38 procentního bodu.

Na Nova Cinema proběhly jen menší změny, nadále usiluje o mladší publikum. Meziročně si polepšila např. u diváků 18 až 23 let, kde podíl na sledovanosti narostl o 1,12 procentního bodu. Zlepšení je patrné také u mladých rodin, kdy například u osob ve věku 25 až 40 let pečující o dítě podíl na sledovanosti meziročně narostl o 0,36 procentního bodu.

Televize Nova v současnosti provozuje deset stanic pro tuzemský trh. Vedle hlavního kanálu jde o volně šířené tematické programy Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Gold a Nova Lady, a o čtveřici stanic pod značkou Nova Sport.

Zdroj dat: ATO – Nielsen Admosphere, živě+ TS0–3, profil stanic v CS 4+, celoden, období Q1 2022 (vs Q1 2021), data k 12. 4. 2022