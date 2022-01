Data: Silvestr s Jiřinou Bohdalovou vidělo 1,6 milionu lidí

Silvestrovský program na ČT1 od 19 hodin do půlnoci sledovalo v průměru přes 33,8 % lidí, kteří měli zapnutou televizi. Podle dat z oficiálního elektronického měření sledovanosti je to nejvíce od roku 2012. Celkový podíl všech stanic České televize dohromady dosáhl 43,5 %, nejvíce od roku 2011. Zároveň to je třetí nejlepší výsledek veřejnoprávní televize v historii měření sledovanosti od roku 1997.



Autor: Česká televize Z pořadu Největší flám s Jiřinou Bohdalovou

Pořad „Největší flám s Jiřinou Bohdalovou“ od 22 hodin vidělo 1,6 milionu diváků starších patnácti let při podílu na publiku přes 43 %. Druhá nejúspěšnější byla Všechnopárty (1,5 milionu diváků), zaujaly rovněž Zázraky přírody s více než milionem diváků (1,06 milionu).

V první pětce nejsledovanějších pořadů na přelomu roku byl ještě pořad U muziky na Silvestra, který sledovalo 1,05 milionu lidí, tedy rovněž více než třetina všech, kteří měli zapnutou televizi (podíl přes 35,3 %). Informovala o tom mluvčí České televize Karolína Blinková.

Nejsledovanějším momentem silvestrovské noci byla půlnoční státní hymna (1,95 milionu diváků), následovaná novoročním přípitkem (1,91 milionu diváků). Z komerčních stanic se nejlépe dařilo Silvestrovským Televizním novinám na Nově (1,66 milionu diváků).