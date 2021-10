Data: Výsledek prvního večera StarDance byl nejlepší od roku 2008

První večer jedenácté řady StarDance dosáhl na průměrnou sledovanost 1,62 milionu diváků starších 15 let. V sobotu 16. října 2021 šlo tím pádem o nejsledovanější pořad za celý den napříč všemi stanicemi. Podíl na sledovanosti činil 40,04 %. Pro zajímavost, na taneční soutěž se dívalo také 132 tisíc dětí ve věku 4–14 let, to znamenalo share 49,70 %.

Ve srovnání sledovanosti prvních večerů všech 11 odvysílaných řad se jedná o nejsledovanější první večer od roku 2008. Celkový zásah činil 2 miliony a 166 tisíc diváků 15+.

Jako zásah se v metodice měření sledovanosti vyhodnocuje sledování pořadu alespoň po dobu tří minut v kuse.

Tradičně vysoký zájem zaznamenává pořad u žen (47,19 %). Rostoucí zájem se pojí i s vyšší vzdělaností diváků (u VŠ share 57,38 %). Nadprůměrný divácký ohlas byl u obyvatel velkých měst.