 »  Datacentrum v Písku spouští Kryptohosting.cz pro těžbu kryptoměn

Jan Sedlák

Technologické centrum Písek (TCP) spouští službu Kryptohosting určenou zájemcům o těžbu kryptoměn. Provozuje ji z vlastního datového centra v Písku, které společně s kancelářemi a dalšími prostory vzniklo po rekonstrukci bývalých kasáren i za využití evropských dotací.

TCP nabízí tři základní varianty hostingových služeb. „Liší se především povolenou výší maximálního elektrického příkonu v rozvaděči. Celková cena se skládá z jednorázové ceny za přípravu rozvaděče (aktivace), paušální ceny za pronájem rozvaděče (hosting) a ceny za spotřebovanou energii (cena za 1 kWh),“ uvádí firma.

U racku do 6,5 kW vyjde po aktivaci cena na 12 tisíc korun měsíčně, rack do 13 kW je na 20 tisících a rack do 19 kW na 27 tisících měsíčně. Cenu energie Kryptohosting nastavuje jednotně na 2,99 koruny za kWh. Nabízí také další zpoplatněné služby jako skladovací prostory pro hardware. U 10 a více racků lze dosáhnout na slevy.