 »  DataSpring jako první v ČR spustil cloud běžící na Azure Stacku, funguje z Lužic

Jan Sedlák

Společnost DataSpring, která spadá pod AutoCont a skupinu Aricoma patřící KKCG, jako první v Česku spouští cloudovou platformu postavenou na technologii Azure Stack od Microsoftu. Ta si bere funkce, které nabízí tradiční cloud Azure, a ty pak umožňuje nainstalovat také na vlastních serverech. Microsoft začal Azure Stack v Česku prodávat v druhé polovině loňského roku. Jde o takový „malý Azure“.

DataSpring službu spouští ve svém datovém centru v Lužicích u Hodonína, a to pod názvem pleAzureStack. Podobně firma před pár lety uvedla na trh pleAzure.cloud, který byl postavený na Azure Packu, předchůdci Azure Stacku.

Klasický Azure i nabídka DataSpringu mají stejné grafické rozhraní, přístup k aplikacím třetích stran v rámci Azure Marketplace a díky kompatibilitě je možné navrhovat a provozovat hybridní cloudové aplikace. Může jít i o Disaster Recovery, BI, DWH a další. K dispozici je také stejné API a aplikace, které vzniknou na Azure Stacku, pak mohou běžet také na klasickém Azure.

Šéf českého Microsoftu Rudolf Urbánek v dřívějším rozhovoru pro Lupu naznačil, že má s Azure Stackem určité zdejší ambice: „V Česku mají stále zásadní postavení lokální hostingové společnosti. Velké cloudy, jako je Azure, jdou ale čím dále více směrem, kdy nabízí služby navíc, jako jsou prvky umělé inteligence a podobně. Tam tyto menší hostingové společnosti nemohou konkurovat. Tím, že nyní nabízíme Azure Stack, se z našich malých lokálních konkurentů mohou stát spolupracující partneři. Poptávku zaznamenáváme.“

DataSpring pro Lupu uvádí, že v případě zájmu může službu rozšířit také do druhého datacentra, které společně s Foxconnem provozuje vedle sídla Sazka v Praze (SafeDX). „Pomocí VPN se může zákazník připojit do datového centra Microsoftu podle regionu a potřeby. Express Route řešíme jako zákaznický projekt a zatím jej nemáme vybudovaný,“ dodává podnik.

PleAzureStack je postavený na certifikovaném hardwaru od Hewlett Packard Enterprise. Jde o servery DL380, ovšem bližší specifikace DataSpring nedává.

„Pro začátek jsme se rozhodli vytvořit první jednotku (Microsoft to definuje jako region) o velikosti osmi nodů, celý region má maximální velikost 16 nodů. V případě rostoucího zájmu o službu můžeme vytvořit libovolný počet jednotek. Jelikož hardwarová konfigurace může být laděna více do compute části, nebo více do RAM s tím, že výkon storage je taky upravitelný, budeme sledovat využití jednotky. Podle potřeb můžeme rozšiřovat aktuální region, nebo postavit další region, který bude mít jinou specifikaci,“ uvádí firma.

DataSpring dále říká, že je řešení navržené jako systém s odolností proti výpadku jednoho nodu či jednoho síťového prvku. „Zálohování se řeší samostatnou službou, kdy si zákazník určí, jaká data a s jakou retencí bude zálohovat. Může využít jakoukoliv cloudovou službu – DataSpring chce nabízet službu zálohování jako službu tak, aby cílové úložiště dat bylo mimo infrastrukturu pleAzureStacku.“