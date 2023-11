Datová předplacenka Datamánie umožní čerpat 50 GB po celý rok

Autor: O2

Čistě datové předplacené karty s možností čerpat 50 GB dat během 12 měsíců představil operátor O2. V přepočtu na měsíc vychází na méně než 85 Kč. Balíček Datamánie rok navazuje na úspěšné limitované edice Datamánie se 100 GB dat za 349 Kč, které byly v nabídce po omezenou dobu a následně se SIM karty staly oblíbeným předmětem prodeje spekulantů na internetových bazarech.





Balíčky O2 nabízí ve dvou variantách: s datovou dotací 15 GB za 649 Kč a zmíněných 50 GB za 999 Kč. Operátor uvádí, že jsou vhodné pro zařízení typu fotopasti, kamery, tablety nebo bezpečnostní systémy.





Podle údajů v ceníku (str. 16) se k nim váže několik omezení. Jsou nabízeny jako čistě datové, nelze je nijak využívat pro volání, SMS nebo MMS, ani je kombinovat s ostatními nabídkami. A využívat je lze jen v tuzemsku, nejde u nich tedy aktivovat roaming.

Tarif platí 365 dnů od aktivace nebo obnovy. Logicky tak nevyčerpaná data není možné převádět do dalšího období. Ač to z dokumentů povinně zveřejněných operátorem přímo nevyplývá, půjde zřejmě podobně jako u ostatních tarifů Datamánie o časově omezenou nabídku. SIM karta s ročním datovým tarifem totiž musí být aktivována nejpozději do konce příštího roku.