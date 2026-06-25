Datové schránky přechází na novou doménu. Pozor na novinky v přihlašování a heslech

Datové schránky od večera 25. června 2026 přechází na jednotnou internetovou doménu .gov.cz, kterou už využívají všechny hlavní orgány státní správy jako jsou ministerstva a podobně. Novou doménou Datových schránek je datovka.gov.cz. Dosavadní mojedatovaschranka.cz zatím zůstává aktivní, od konce srpna ale dojde k přesměrování. Přihlašovací jména a hesla se nemění.
Web na nové URL ovšem momentálně vykazuje chybovou hlášku kvůli neplatnému certifikátu:
S novou doménou se rovněž mění adresa odesílatele systémových e-mailů. Namísto původní adresy notifikace@mojedatovaschranka.cz nově půjde o notifikace@datovka.gov.cz.
“Pokud mají uživatelé nastaveno upozornění e-mailem na nové zprávy ve své datové schránce, bude potřeba si aktualizovat svá automatická třídění a e-mailové filtry. V případě jakýchkoliv dotazů či pochybností se mohou obrátit na Infolinku Datových schránek na čísle +420 954 200 200, která je jim k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00,” uvedla Digitální a informační agentura (DIA).
Dále je nutné počítat s určitými změnami v přihlašování. Od prvního srpna končí možnost přihlásit se přes datovou schránku do webové aplikace Portálu občana. Bude to možné pouze pomocí Identity občana, kde je vyžadování vícefaktorové ověření. Další informace jsou zde.
“Uživatelé, kteří mají hesla ke své datové schránce uložená přímo v prohlížeči svého počítače, je budou muset při první návštěvě nové domény zadat znovu. Proto doporučujeme, aby si znalost jména a hesla schránky včas ověřili, a nemuseli pak případně žádat o vydání nového hesla. Jednoduchý návod, jak najít heslo uložené v různých typech prohlížeče, naleznou na Jak najít uložené heslo k datové schránce v prohlížeči | DIA. Ještě lepší metodou přihlašování je ověření digitální identity, například přes Identitu občana nebo Mobilní klíč eGovernmentu, při kterém již nebudou své heslo potřebovat,” doplnila DIA.