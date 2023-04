Datový trezor se nově uživatelům na zkoušku aktivuje automaticky

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Noví držitelé datových schránek dostávají Datový trezor na zkoušku. Těsně před vymazáním první nesystémové datové zprávy, ať už odeslané nebo příchozí, jim je tato služba automaticky aktivována. Na tuto v tichosti zavedenou novinku jsme upozornili v rámci předchozího dílu seriálu Jak na digitální kontinuitu.





Doposud bylo možné Datový trezor také na omezenou dobu vyzkoušet, ale k aktivaci došlo až na žádost uživatele. Nyní se tak děje automaticky. „Datový trezor na zkoušku je uživatelům aktivován až ve chvíli, kdy je to aktuální, tedy před expirací první obdržené (nebo odeslané) datové zprávy. Pak má každý uživatel tři měsíce na to, aby si rozmyslel, zda chce službu využívat i v placené verzi,“ uvedla mluvčí Digitální a informační agentury (DIA) Anna-Marie Lichtenbergová.





O této možnosti jsou uživatelé, kterých se to týká, informováni systémovou datovou zprávou. Ta je přitom podle zkušeností uživatelů doručena i do těch datových schránek, které byly trvale znepřístupněny, například z důvodu ukončení živnostenského podnikání, a žádná zpráva už by do nich být doručena neměla. Nová doručená pošta do trvale znepřístupněné datovky tak může uživatele překvapit.

Mluvčí DIA v tom ale problém nevidí. „Systémová zpráva se používá k informování systému o významných událostech týkajících se jeho provozu. Tyto zprávy jsou zasílány do všech existujících schránek, včetně těch znepřístupněných a k jejich smazání dochází automaticky po 100 dnech,“ uvedla Lichtenbergová s tím, že použití systémových zpráv je upraveno v Provozním řádu.

Proč DIA změnila přístup k Datovému trezoru, vysvětlila mluvčí tím, že dříve uživatelé sami aktivovali úložiště na zkoušku po expiraci prvních zpráv jen výjimečně. „Proto aktuální úpravou o nic nepřicházejí, naopak si službu nyní vyzkouší mnohem více uživatelů, a to i ti, kteří se dříve obávali Datový trezor na zkoušku zapnout,“ uzavírá Lichtenbergová.