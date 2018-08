 »  Dead Trigger 2 od brněnských Madfinger Games už má 100 milionů stažení

Jan Sedlák

Brněnské studio Madfinger Games hlásí, že její mobilní akční hra Dead Trigger 2 zaznamenala 100 milionů stažení. Aktuálně se tak jedná o nejúspěšnější titul této společnosti a zároveň jeden z nejrozšířenějších českých titulů.

Hra je dostupná na iOS a Androidu. Základní verze je zdarma a hra se pak následně monetizuje pomocí mikrotransakcí. Kolik přesně Dead Trigger 2 vydělal, společnost neuvádí.

Titul ale například získal řadu ocenění včetně App Store Best of 2013 a objevil se v seriálech jako American Dead. Madfinger do hry stále dodává nový obsah.

Brněnská firma nyní nejvíce sází na nedávno vydanou mobilní multiplayerovou akci Shadowgun Legends, kterou lze přirovnat k Destiny. Na mobilní zařízení přináší vysoké produkční hodnoty a rovněž do ní postupně bude přibývat nový obsah.