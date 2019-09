 »  Defcon umožní v rámci soutěže hacknout reálný vojenský satelit na orbitu

Karel Wolf

V rámci příští Defcon hacker conference, která se již tradičně od 90. let koná jednou do roka v Las Vegas, umožní Americká Air Force během soutěže hacknout reálný funkční satelit, který se pohybuje nad našimi hlavami. Upozornil na to s odvoláním na US Air Force magazín Wired.

USAF tak reaguje na úspěch hackerů během 27. ročníku konference, kdy došlo k úspěšnému průniku do systému TADS (Trusted Aircraft Information Download Station), jenž používají americké stíhací letouny F-15 pro sběr dat z kamer a IoT senzorů.

Pomocný tajemník USAF pro akvizici, technologii a logistiku, Will Roper, slíbil hackerům k dispozici živý satelit a jeho pozemní stanicí. Cílem soutěže bude získat k němu jakýmikoli prostředky přístup a otočit jeho kamery směrem na Měsíc. Finální soutěže se ale nebude moci účastnit každý návštěvník konference, bude jí předcházet zdlouhavý předvýběr, během kterého bude mít USAF právo veta. USAF zjevně víc co dělá, neboť v současnosti vede tři veřejné bug bounty programy, poslední odstartoval loni na podzim.