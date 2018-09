 »  Dejte nám „zadní vrátka“ k datům lidí, chtějí po firmách USA, Kanada, Británie a Austrálie

David Slížek

Soukromí není absolutní. Potřebujeme mít přístup k zašifrovaným datům na internetu, abychom mohli chránit bezpečnost svých občanů. Ve společném prohlášení to říkají zástupci pětice zemí, které spolupracují v rámci tzv. Five Eye paktu (jde o alianci bezpečnostních a výzvědných služeb USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu).

V oficiálním materiálu volají po tom, aby IT firmy poskytly bezpečnostním složkám v konkrétních případech tzv. „zadní vrátka“ k šifrované komunikaci, informoval server The Verge.

„Naše země nemají zájem na oslabení šifrovacích mechanismů. Víme ale, že šifrování, včetně end-to-end šifrování, je využíváno také ve spojení s teroristickými a kriminálními aktivitami. To, že výzvědné a bezpečnostní složky nemají zákonnou možnost šifrovaná data a komunikaci číst, oslabuje jejich snahy o ochranu našich občanů. Proto jsme se shodli na tom, že by bezpečnostní složky měly, při zachování přísných záruk a právních omezení, urychleně získat cílený přístup k těmto datům,“ stojí v oficiálním komuniké.

Není to nic nového – příslušné vládní úřady mají se soudním povolením už dnes přístup do jinak soukromých sfér života svých občanů, argumentuje materiál. „Na základě tohoto principu mohou úřady získat zákonné povolení k prohlídce domů, automobilů a osobního majetku,“ stojí v komuniké.

V detailnějším dokumentu Statement of Principles on Access to Evidence and Encryption pak zástupci pětice států navrhují, aby se jednotlivé země nejprve pokusily s provozovateli internetových služeb dohodnout po dobrém. „Země vyzvou provozovatele informačních a komunikačních služeb, aby dobrovolně přišli s technickým řešením zákonného přístupu k jejich službám a produktům. Vlády by neměly preferovat konkrétní technologie; provozovatelé mohou vytvořit řešení, která vyhovují architektuře jejich systémů a vyhovují zákonným požadavkům na přístup k datům,“ popisují.

Pokud firmy nebudou dobrovolně spolupracovat, mohou přijít protiopatření, říká dále materiál. „Pokud se budou vlády nadále setkávat s bráněním zákonnému přístupu k informacím, které jsou nezbytné k ochraně občanů, mohou přijít s technologickými, legislativními, vymáhacími a dalšími opatřeními, aby dosáhly zákonného přístupu k datům.“