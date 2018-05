 »  Dejvický Profinit dosáhl na obrat 600 milionů, expanduje na západ

Jan Sedlák

Softwarová společnost Profinit sídlící v pražských Dejvicích v loňském roce zvýšila obrat o 33 procent na 597,5 milionu korun. Zaměstnává 430 lidí.

„Na základě poslední studie IDC byl v České republice meziroční růst trhu zakázkového vývoje 12,4 procenta. V Profinitu jsme vyrostli o 33 procent, tedy násobně rychleji než trh a naši přímí konkurenti,“ uvádí firma.

Profinit pracuje zejména pro banky, operátory nebo pro Letiště Praha s tím, že většina byznysu pochází z Česka a Slovenska. Společnost má ale ambice dostat se zejména na západní trhy a účastní se tendrů v Německu, Nizozemsku a Velké Británii.

Do Profinitu v roce 2007 vstoupila rakouská skupina New Frontier Group, která ve firmě držela podíl. Čtyři čeští členové vedení si později vzali úvěr a podíl od Rakušanů vykoupili. V roce 2015 Profinit uvedl, že úvěr bude splácet ze tisku, což by mělo trvat šest až sedm let. Více o tom v našem článku.

Profinit chce vedle zakázkového vývoje představit také vlastní produkty. ClueMaker se zaměřuje na vizualizaci dat a má být určený pro globální trhy. Z Profinitu pochází také Manta Tools.