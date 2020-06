 »  Dell v Česku spouští cloudový program, spojil se s Master Internetem

Dell v České republice spustil program Cloud Service Provider (CSP), v rámci kterého z hostingových provozovatelů, kteří využívají serverový hardware od Dellu, po celém světě dělá své obchodní partnery. Globálně jsou to například Aruba či Rackspace, u nás je prvním a zatím jediným brněnský Master Internet.

„Cílem programu je podporovat partnery, kteří umožní zákazníkům využívat technologie Dell Technologies flexibilně formou služby s měsíční platbou. Pokud si zákazník nemůže dovolit jednorázovou investici do hardwaru nebo nedokáže přesně odhadnout potřebnou kapacitu infrastruktury či její vývoj, cloud service provider partneři jsou tu právě pro něj,“ shrnuje Dell.

Dell mimo jiné CSP partnerům pomáhá se sháněním nového byznysu u svých standardních enterprise zákazníků. „Nejedná se o technologickou, ale hlavně obchodní spolupráci,“ uvádí pro Lupu Petr Biskup z Dellu. Podpora lokálních hostingových a cloudových hráčů také dává smysl v tom, když se zákazníci přesouvají ke cloudovým službám a nekupují vlastní serverový hardware.

„V rámci CSP programu společně oslovujeme zákazníky poptávající pokročilejší enterprise služby a technologie a očekáváme, že se nám podaří tímto krokem v aktuální situaci hlavně uspokojit zákazníky se zájmem o snížení nákladů na IT, tj. outsourcing IT služeb. Zároveň to jde ruku v ruce s dlouhodobějším směřováním našeho portfolia směrem od pouhé infrastruktury k pokročilejším enterprise řešením včetně kompletní správy,“ vzkazuje Lupě Pavel Křivák z Masteru.

Dell v Česku ve fiskálním roce 2018 vykázal tržby ve výši 4,9 miliardy korun, dalších 187 milionů pak šlo z EMC. Tržby Master Internetu v roce 2018 činily 138,8 milionu se ziskem 1,8 milionu před zdaněním.