 »  Dell, VMware a Microsoft se spojují v nasazování internetu věcí

Jan Sedlák

V oblasti internetu věcí a edge computingu se v těchto dnech zformovala nová aliance, kterých už je k vidění několik. Dell na konferenci Dell Technologies World 2018 v Las Vegas vedle řady jiných novinek také oznámil spolupráci s firmami VMware (spadá pod Dell) a Microsoft.

Tyto společnosti letos dostanou na trh společné joint řešení kombinující Azure IoT Edge, VMware Pulse IoT Centre a hardwarové edge prvky Dell Edge Gateway.

Pulse konkrétně bude sloužit zejména ke správě a monitoringu distribuovaného systému, který s nasazováním IoT přichází. U hardwarových prvků zvládne dohlížet i na BIOS a operační systémy. Azure IoT Edge umožňuje na edge prvcích nasazovat funkce z cloudu a Dell Edge Gateway zase připojují různé typy komunikačních prvků a senzorů na předzpracování informací.

Jednotlivé technologie jsou k dostání i na českém trhu. To, jak bude konkrétní nabídka a ceny vypadat v případě nové spolupráce, firmy ještě neoznámily a plánují tak učinit později v letošním roce.

Dell oznámil investice do IoT na podzim loňského roku. Jen do výzkumu chce během tří let investovat miliardu dolarů. Jako jeden z ukázkových projektů prezentuje spolupráci s firmou AeroFarms, která provozuje takzvané vertikální farmy na pěstování salátů. Využívá zde edge computing a senzory, viz náš článek.

Michael Dell v Las Vegas několikrát uvedl, že se svět počítačů vrací k více decentralizovanému modelu, kdy se zákazníci nespoléhají pouze na cloud, ale také různé lokální prvky. A to z důvodů jako nákladnost posílání všech dat do cloudu, rychlost a odezva a podobně.

Cestu autora na konferenci Dell Technologies World 2018 organizovala společnost Dell.