 »  Dělníci objevili staré telekomunikační spojení, považovali ho za bombu

Při stavbě obchvatu Velkého Beranova poblíž osady Henčov u Jihlavy vykopali stavbaři betonovou komoru s kovovými válci. Přivolaní odborníci je uklidnili, že se nejedná o bombu, ale o staré telekomunikační příslušenství. Na objev upozornilo regionální vydání MF Dnes.

Podle elektrotechniků vykopali dělníci pupinační cívky, nejspíš z první republiky. „Vyrovnávaly kapacitní nerovnováhy na kabelech, aby se zabránilo přeslechům – či aby jeden účastník telefonního hovoru neslyšel nějaký úplně jiný hovor,“ vysvětlil jihlavský odborník na telekomunikační zařízení Luboš Vítek.

Další oslovený expert z Muzea Tesla v Třešti míní, že by podzemní betonová schránka mohla souviset i s rozhlasovým vysíláním. „V tomto případě by se mohlo jednat i o modulační kabel, který byl využíván pro přenos vysílání rozhlasu z brněnského studia na jihlavskou poštu a odsud pak na vysílač Jihlava a dále na vysílač Domamil u Moravských Budějovic. To by se ale muselo ještě prověřit v archivech. Možné je samozřejmě i někdejší vojenské využití kabelu s ohledem na tamní blízkou zesilovací stanici dálkových kabelů v Henčově,“ citují noviny badatele Jiřího Šťastného.