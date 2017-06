 »  Evropská komise to Googlu spočítala. A pokuta se vyšplhala na 2,4 miliardy eur

Jan Beránek

Tak nakonec překonal Google Intel o víc než miliardu eur. Ale takové prvenství zabolí. Evropská komise určila výši pokuty jako pět procent z průměrného denního obratu mateřské společnosti Googlu – firmy Alphabet.

Podle agentury Reuters je 2,42 miliardy zatím nejvyšší pokuta, kterou Komise udělila za poškozování konkurence. Google má teď devadesát dní na odvolání. A to zjevně přijde. „S veškerou úctou nesouhlasíme se závěry, které dnes Komise představila. Rozhodnutí Komise podrobně přezkoumáme, zvážíme odvolání a těšíme se, až budeme v tomto případu moci představit naše argumenty,“ komentuje situaci právní zástupce Googlu Kent Walker.

Celý případ začal už před dvěma roky. Už v roce 2015 totiž EK uvedla, že podle jejích analýz Google ve výsledcích svého vyhledávání systematicky zvýhodňuje vlastní srovnávač cen a tím poškozuje konkurenci i spotřebitele.

Mohlo to dopadnout ale i mnohem hůř. Komise může vyměřit pokutu až ve výši deseti procent tržeb provinilé firmy. Už si to vyzkoušel Intel, který před osmi lety musel zaplatit 1,06 miliardy eur. V případě Googlu by to ale bylo skoro devětkrát tolik. Nakonec byla Komise mírnější.

Google není jediný, koho momentálně trápí evropská legislativa. Nedávno doputovala „faktura“ i do Facebooku kvůli tomu, že poskytl nesprávné a zavádějící informace. A to v rámci vyšetřování situace kolem nákupu aplikace WhatsApp.