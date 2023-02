Desetinu vysílačů Vodafonu v Česku budou brzy pohánět soláry, projekt staví Huawei

Společnost Vantage Towers, která vznikla vyčleněním pasivní infrastruktury z Vodafonu, v Česku letos na jaře začne pohánět desetinu základnových stanic mobilních sítí pomocí solární energie. Společnost na projektu označeném Solar podle informací Lupy dělá s čínským podnikem Huawei. „Ano, jde o spolupráci s Huawei,“ potvrdil mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec.





Vantage Towers takto provozované vysílače poskytne nejenom Vodafonu, ale také dalším zájemcům, kteří si od firmy mohou přístup k infrastruktuře kupovat.





“Vantage Towers se zavázala vybavit přibližně 400 lokalit řešením vyrábějícím solární energii s možností uložení přebytků vyrobené energie do záložních baterií. Tuto energii bude rovnou spotřebovávat aktivní vysílací technologie Vodafonu. Projekt jsme urychlili, aby už letos bylo možné využít slunečné letní měsíce. Celkově jde v projektu o více než dva tisíce slunečních panelů, každý panel nabídne 540 wattů špičkového výkonu, hotovo by mělo být do května,” uvedl ředitel českého Vantage Towers Jiří Švarc.

Huawei už podobný projekt rozjela v minulém roce na Slovensku, kde solárními technologiemi vybavené BTS staví s tamní pobočkou operátora Orange. V dalších letech se má každý rok takto rozjet 250 “sajtů”.

Energetika je pro Huawei nový rostoucí byznys. Firma do oboru vstoupila mimo jiné v reakci na americké sankce, které poškozují její tradiční byznysy, o různá omezení kvůli bezpečnosti. Energetická sekce čínského kolosu (Digital Power) je aktivní také v Česku. Spolupracuje třeba s firmou Olife Energy, která dodává nabíječky elektrovozů na pražské letiště nebo do ČEPSu. Fotovoltaika obecně je obor, kde Čína v Evropě a Česku dominuje.

Vantage Towers se do instalace solárních technologií vrhla také kvůli problematické situaci s energiemi a riziku black-outu, na což Vodafone už nějakou dobu upozorňuje.

Vantage Towers rovněž modernizuje napájecí zdroje jednotlivých BTS. Do konce roku dojde k obměně zdroje v dalších pěti set lokalitách, účinnost má narůst z 87 na 97 procent. Tisíce lokalit už bylo modernizováno.

Vodafone s Huawei spolupracuje i v dalších oblastech. Firma dál staví bezdrátovou část 5G sítě na technologiích této společnosti, stejně jako T-Mobile.