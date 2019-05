 »  Designová služba Canva hlásí útok na své systémy, unikla i zahashovaná hesla

David Slížek

Australská služba na vytváření grafických návrhů a layoutů Canva o víkendu svým uživatelům ohlásila bezpečnostní incident. „V pátek 24. května jsme zjistili probíhající útok na naše systémy,“ popisuje firma.

Útočníci se podle ní dostali k uživatelským jménům a e-mailovým adresám části uživatelů. Stáhli také jejich hesla, která byla zahashována se solí (Canva ujišťuje, že používá algorimtus bcrypt). To by mělo znamenat, že by se k nim útočníci neměli snadno dostat.

Přesto firma doporučuje uživatelům, aby svá hesla co nejdříve změnili. Canva, která má ve světě několik milionů uživatelů, také incident nahlásila australské policii a FBI.