Detektivní hra Zrádci bodovala u mladých, Primě zajistila nové předplatitele na streamu

Autor: TV Prima Moderátor Vojta Kotek s vítězkou hry Zrádci

Televize Prima odvysílala v neděli 8. prosince finále detektivní reality hry Zrádci, ve které soutěžící taktizují, aby získali zlatý poklad. Vítězkou se stala modelka a streamerka Nicole Šáchová, která od začátku patřila do týmu Zrádců. Připadla jí celá výhra, protože ostatní finalisté z týmu Věrných ji nedokázali včas odhalit.





Vítězství Nicole si na televizních obrazovkách nenechalo ujít 34,36 % diváků ve věku 15–40 let. V této cílové skupině se zároveň Zrádci stali nejsledovanějším pořadem nedělního dne. Ve všeobecné cílové skupině diváků starších 15 let si pořad zvolilo 617 tisíc lidí, v čase vysílání byl tedy až třetí volbou za Záhadnými případy na Nově a filmem Přišla v noci na ČT1.

Na videoplatformě Prima+ finále včera sledovala třetina všech předplatitelů, což z něj dělá dosud nejúspěšnější premiéru v historii Prima+.

Tisíce diváků zaplnily i dvaadvacet kinosálů sítě CineStar v osmi městech napříč celým Českem. Zájem o vstupenky po zahájení předprodeje vyřadil rezervační systém na několik hodin z provozu. I po navýšení kapacit a přidání dalších sálů byly lístky rozebrány do posledního místa. Kromě závěrečného dílu totiž diváky čekala i živě přenášená debata s tvůrci a hráči ze sálu na pražském Andělu.

Zrádci se stali fenoménem zejména u mladých. V cílové skupině 15–40 let byli nejsledovanějším pravidelným pořadem podzimu na komerčních televizích. Na Prima+ se jednalo o nejpopulárnější pořad podzimní sezóny u všech uživatelů. Nejúspěšnější byl i co do počtu nových předplatitelů. V tomto ohledu byli Zrádci jedničkou letošního roku.

Na TikToku, Instagramu a Facebooku získaly profily hry Zrádci přes 60 milionů impresí. Samotný instagramový profil Zrádců oslovil 1 542 871 unikátních uživatelů, což z něj udělalo nejúspěšnější instagramový profil Zrádců na světě.

Natáčení Zrádců probíhalo na jaře čtrnáct dní v kuse pouze s jediným volným dnem. Točilo se na hradě Křivoklát. Soutěžící dodržovali striktní pravidla, která jim zakazovala stýkat se mimo zraky kamer. Prima už začala s přípravami druhé řady, uvede ji na podzim 2025.