 »  WHO: U obrazovek či v kočárku maximálně hodinu. Děti mají méně sedět a víc se hýbat

David Slížek

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala doporučení, týkající se pohybu, sedavých aktivit a spánku malých dětí do pěti let. Výsledky její studie nejsou příliš překvapivé: děti by se podle WHO měly více hýbat a méně času trávit sezením. A to jak před obrazovkami televizí, počítačů či mobilů, tak například v kočárcích nebo autosedačkách.

Dětem mladším jednoho roku WHO doporučuje fyzickou aktivitu několikrát denně a naopak nedoporučuje, aby byly déle než hodinu nehybně upoutány v kočárku (vsedě), na jídelní židličce nebo v nosítku na zádech rodiče. Před obrazovkou by neměly pasivně sedět vůbec, místo toho by jim rodiče měli číst nebo vyprávět. Důležitý je také dostatek spánku.

Děti mezi jedním a dvěma lety by měly podle doporučení strávit aspoň 180 minut denně různými typy fyzické aktivity, neměly by být připoutány déle než hodinu v kuse a neměly by delší dobu sedět. Douleté děti by sezením před obrazovkou neměly trávit déle než hodinu, říká WHO.

Podobné to má být podle WHO i mezi třetím a čtvrtým rokem života, fyzické aktivity ale mohou být u starších dětí náročnější.

Více pohybu a méně sezení má podle WHO zabezpečit zdravý vývoj dětí, předcházet obezitě a souvisejícím nemocem v pozdějším věku a vypěstovat zdravé návyky pro pozdější život.

Celou studii si můžete přečíst na webu WHO (PDF v angličtině).