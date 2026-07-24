Dětské účty na TikToku nejsou dostatečně soukromé, kritizuje Evropská komise a hrozí službě pokutou

Sociální síť TikTok nastavením účtů pro nezletilé může porušovat evropské nařízení o digitálních službách (Digital Services Act, DSA). V předběžném sdělení výhrad to sociální síti napsala Evropská komise (EK).
Vadí jí, že uživatelé tzv. dětských účtů pro mladé od 13 do 17 let mohou změnit výchozí stav účtu z neveřejného na veřejný. „To pak znamená, že kdokoli, včetně lidí, kteří na TikToku účet nemají, může sledovat obsah, který nezletilý publikoval,“ konstatuje Komise.
Pokud takto nastavení změní teenager ve věku 16 – 17 let, je pak navíc jeho obsah na TikToku doporučován dalším lidem prostředníctvím hlavního feedu Pro tebe (For You).
Podle Komise může zveřejňování obsahu vést k tomu, že mladistvého mohou kontaktovat sexuální predátoři nebo jeho obsah může být zneužit ke kyberšikaně. „Tato funkce vytváří pro cizí lidi okno do života dítěte,“ argumentuje EK.
I když dítě ponechá svůj účet nastavení jako neveřejný, je podle Komise možné jej na TikToku snadno najít. Jejich profilové foto je dostupné komukoli a profil se dá vyhledat v rámci seznamů sledujících či sledovaných u jiných uživatelů.
Podle DSA musí dětské účty zaručovat co nejvyšší úroveň soukromí a bezpečí, říká Komise. TikTok podle ní tento standard nesplňuje. TikTok by podle ní měl změnit veřejné nastavení dětských účtů tak, aby jejich obsah byl viditelný pouze lidem, kterým to mladý uživatel povolí. U starších teenagerů pak by měl zajistit, aby jejich obsah nebyl doporučován v hlavním feedu a nebyl viditelný uživatelům mimo TikTok.
Firma teď dostala čas na to, aby se k obviněním vyjádřila, případně nabídla změny, které by měly stížnosti Komise vyřešit. Teprve potom EK rozhodne, zda společnosti udělí nějakou sakkci.
Evroská komise s TikTokem vede ještě další řízení o možné porušení DSA. V tom rozporuje design služby, který je podle jejího předběžného stanoviska návykový. Z podobného provinění proti evropským regulacím Komise nedávno obvinila také Facebook a Instagram.