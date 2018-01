 »  Deutsche Telekom nesmí uživatelům snižovat kvalitu videa, rozhodl německý regulátor

David Slížek

Německý operátor Deutsche Telekom (mateřská firma tuzemského T-Mobilu) má změnit některé své tarify. Neodpovídaly totiž pravidlům pro ochranu síťové neutrality, rozhodl v půlce prosince německý telekomunikační regulátor Bundesnetzagentur. Operátor s verdiktem nesouhlasí a naznačil, že se jej pokusí zvrátit u soudu. Spor by mohl mít vliv i na český trh.

Němci posuzovali doplňkový balíček StreamOn, který zákazníkům umožňuje streamovat video či audio z vybraných partnerských služeb bez toho, aby se tato data započítávala do jejich základního datového balíčku (jde o tzv. zero-rating).

U levnějších tarifů ale operátor snižoval maximální kvalitu streamovaného videa na SD. Vyšší (HD) kvalitu nabízel jen u nejdražšího tarifu. Deutsche Telekom také neumožňoval, aby uživatel využíval zvýhodnění StreamOn (a tedy nečerpal u videa a audia data ze základního balíčku) v roamingu.

Obě tato omezení jsou podle německého regulátora v rozporu s evropskými pravidly pro dodržování síťové neutrality. Nařídil proto operátorovi dotyčné tarify upravit a dal mu na to čas do konce března 2018.

Operátor: DVD kvalita u videa stačí

K umělému zpomalování přenosové rychlosti pro videa neexistuje podle Bundesnetzagentur žádný objektivní technický důvod a stejně není proč omezovat StreamOn v rámci roamingu. Zákazníci mají právo používat služby v zahraničí (v rámci EU) stejně jako v domácí síti, argumentuje regulátor.

Operátor také podle verdiktu musí upravit podmínky pro partnerské služby, které chtějí být do balíčku StreamOn zahrnuty. Původní podmínky nedovolovaly účast producentům, kteří ke streamingu nabízejí i download videa. Deutsche Telekom ale podle regulátora už některé podobné služby do StreamOn zahrnul. Má proto upravit podmínky tak, aby v budoucnu měly podobné služby do balíčku přístup. Nové podmínky mají vstoupit v platnost od března 2018.

Deutsche Telekom s rozhodnutím nesouhlasí, napsal na firemním blogu mluvčí Andreas Middel. Nařízené zprovoznění balíčku StreamOn v roamingu by podle něj znamenalo konec této služby, protože by měla příliš vysoké náklady. A k omezování videa tvrdí, že kvalita na úrovni DVD je pro mobilní zařízení zcela dostatečná. Operátor se proto chce s námitkou proti verdiktu obrátit na soud.

ČTÚ řeší O2, T-Mobile i Vodafone

Spor je hodně zajímavý i z českého pohledu. Tuzemský regulátor, Český telekomunikační úřad, se totiž už nějakou dobu zabývá podobnými nabídkami operátor v Česku. O2 nabízí v rámci zero-ratingu například streamování hudby se Spotify, T-Mobile na podzim zprovoznil tuzemskou verzi StreamOn a Vodafone přišel se svými doplňkovými balíčky Pass.