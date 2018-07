 »  Digi TV láká fotbalové fandy kromě Premier League a Sky Bet Championship i na FA Cup

Jan Brychta

Česko-slovenská satelitní a IPTV platforma Digi TV doplnila nabídku přenosů britské kopané o anglický fotbalový pohár FA Cup. Jak uvádí ve své tiskové zprávě, poprvé v historii tak v České republice najdou fotbaloví fanoušci Premier League, Sky Bet Championship a FA Cup společně na jedné vysílací platformě .

První přímý přenos se uskuteční v neděli 5. srpna a divákům nabídne zápas mezi vítězným týmem posledního ročníku Premier League a současným držitelem poháru FA Cup. Na stadionu ve Wembley se tak od čtyř hodin odpoledne utká družstvo Manchester City a fotbalisté z londýnského klubu Chelsea.

Vladimír Rusnák

Ostrovní pohár FA Cup je nejstarší klubovou soutěží na světě, která píše svou historii už od listopadu 1871 a nejen na ostrovech má velkou prestiž, láká diváky Vladimír Rusnák, výkonný ředitel společnosti Digi TV. Přenosy ze zápasů britské Premier League pak podle něj patří k nejsledovanějším sportovním přenosům v rámci jím zastupované platformy.

Pohárové finále se odehraje v květnu

Britský fotbalový pohár FA Cup se hraje vyřazovacím systémem v celkem patnácti fázích včetně květnového finále. Soupeřící dvojice se pro každé kolo postupně losují a od čtvrtfinále rozhoduje o postupujícím celku vždy jen jediný odehraný zápas.

Do roku 1999 se v případě finálové remízy utkání opakovalo v jiný hrací den. V současnosti se nerozhodné finále prodlužuje až do penaltového rozstřelu. Jeho vítěz pak má právo přímého postupu do Evropské ligy.

Historicky nejúspěšnějším týmem britského poháru je družstvo Arsenalu, které své domácí zápasy hraje na stadionu ve Wembley. Na něm dokázali jeho fotbalisté získat celkem třináct pohárových titulů, poprvé se z jeho zisku radovali v roce 1930 a naposledy loni, když v jejich brance stál Petr Čech.

V těsném závěsu za Arsenalem se drží tým Manchester United, který trofej získal dvanáctkrát. V posledním ročníku poháru porazili Manchester United fotbalisté z klubu Chelsea. Historicky prvním vítězem poháru byli fotbalisté dalšího londýnského klubu.

Digi TV připravuje i další novinky

Ostrovní kopanou tak budou na česko-slovenské Digi TV reprezentovat kromě zmíněného poháru FA Cup také přenosy z nejvyšší britské ligy Premier League, utkání ze soutěže Sky Bet Championship a zápasy skotské Premiership.