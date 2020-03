 »  Digi TV se od 1. dubna mění na Telly, představila novou nabídku

Filip Rožánek

Od 1. dubna 2020 bude satelitní a internetová televize Digi TV vystupovat pod novou značkou Telly.

„Investice do technologií a rozvoje služby byly skutečně masivní. Za pět let od roku 2015, co Lama Energy Group do původní Digi TV vstoupila, dosáhly více než 250 milionů korun,“ uvedl Vladimír Rusnák, výkonný ředitel společnosti Digi CZ. „V porovnání se zastaralou satelitní platformou, kterou jsme od původního vlastníka převzali, dnes provozujeme zcela jinou službu. Proto jsme začali vážně uvažovat o změně obchodní značky, která by tuto proměnu symbolizovala. Tak vznikla Telly.“

Nabídka bude rozdělena do tří balíčků označených Malý (200 Kč měsíčně), Střední (400 Kč/měs.) a Velký (600 Kč/měs.). Posledně jmenovaný bude zahrnovat kompletní nabídku Telly kromě tří programů HBO, jež si budou moci zákazníci dokoupit ke kterémukoliv balíčku.

„Také do budoucna plánujeme rozšiřovat naši programovou nabídku. Jakmile bude spuštěna, uvedeme novou zpravodajskou stanici CNN Prima News HD. Nejmenší diváci se mohou těšit na Lala TV HD,“ doplnil Vladimír Rusnák.

Samostatný zůstane též balíček Sport, který odpovídá dnešnímu balíčku Sport Plus. Balíček Sport si od začátku letošního roku mohou zákazníci objednávat také krátkodobě na 1, 3 nebo 7 dní.

„Důležité je zdůraznit, že pro naše stávající zákazníky se nic nezmění. Pokud jsou spokojeni se svou aktuální nabídkou balíčků Digi, mohou si ji ponechat. Vedle toho si ale mohou vybrat z nových Telly balíčků,“ uvedla Iveta Šlapalová, ředitelka zákaznických služeb.

Všichni zájemci si Telly budou moci na měsíc zadarmo vyzkoušet. Poté, co uzavřou smlouvu, budou moci sledovat – bez ohledu na objednaný balíček – v prvních 3 měsících celou nabídku Telly. Další novinkou je, že Telly bude mít smlouvy bez závazků a zavede věrnostní program, kdy za každých dvanáct měsíců získají zákazníci atraktivní odměny dle vlastního výběru.

Podrobnosti přineseme v samostatném hlavním článku.