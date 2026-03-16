Digitalizace stavebního řízení se posouvá do let 2030 až 2031, potvrzuje vládní plán

David Slížek
Dnes
Deposit: Stavba, práce, dělník, stavět

Zprovoznění digitalizované podoby stavebního řízení čeká další odklad. Původně předpokládaný termín do konce roku 2027 se posouvá na roky 2030 až 2031. Potvrzuje to Plán transformace stavební správy v Česku, který schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Odklad předpokládala už novela stavebního zákona, kterou Poslanecké sněmovně koncem loňského roku předložila skupina vládních poslanců.

Novela má v plném režimu začít platit od roku 2028. „Dosavadních 626 stavebních úřadů se transformuje do Úřadu rozvoje území (URU), krajských ředitelství a jejich poboček po celé ČR ve spolupráci s úřady a samosprávami. Vznikne tak jedno kontaktní místo pro stavebníka, které integruje jednotlivé agendy do jednoho rozhodovacího procesu,“ popisuje chystané změny ministerstvo pro místní rozvoj.

Teprve po zprovoznění a stabilizaci nového systému má podle vládního plánu přijít na řadu spuštění digitalizované podoby stavebního řízení. V plném rozsahu by k němu mělo podle plánu dojít v letech 2030 až 2031.

Současná podoba stavebního zákona platí od roku 2024. Jeho součástí byla i digitalizace procesů, jejíž spuštění ale provázely potíže, které nakonec vedly ke konci Pirátů ve vládě Petra Fialy (ODS). Kabinet poté rozhodl o vypsání nového výběrového řízení na dodávku systému a stavebním úřadům poskytl tzv. technologický bypass

Ministerstvo pro místní rozvoj v září 2025 vypsalo tzv. předběžnou tržní konzultaci, ze které mělo vzejít nové zadání projektu. Jak bude proces pokračovat není zatím jasné, podle Hospodářských novin se totiž v IT odboru ministerstva pro místní rozvoj chystá hromadné propouštění.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

