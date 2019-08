 »  Digitální Evropa má připraveno 9,2 miliardy eur, ČR spouští veřejné konzultace

Jan Sedlák

Vedle tuzemského programu Digitální Česko, na který se shání peníze, existuje také Digitální Evropa. Stojí za ním Evropská komise a má podpořit digitalizaci jednotlivých států Evropské unie. Hlavními oblastmi jsou superpočítače, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, pokročilé digitální dovednosti a vzdělávání a obecné širší nasazování technologií v ekonomice a společnosti. Na to je v rámci evropského rozpočtu pro roky 2021 až 2027 připraveno 9,2 miliardy eur.

Českým gestorem Digitální Evropy je ministerstvo průmyslu a obchodu a propojuje ho se současnou kampaní Country for the Future a Inovační strategií pro roky 2019 až 2030. Resort nyní otevřel veřejné konzultace k Digitální Evropě, přispívat k dokumentu „Draft Orientations for the preparation of the work programme(s) 2021–2022“ lze do 25. října letošního roku.

Česko už se do prvních aktivit EU zapojuje. V Ostravě například spustili nový superpočítač, připojují se k nejrychlejším strojům světa a jsou součástí skupiny EuroHPC. Probíhají také aktivity o získání jednoho z evropských center excellence pro AI.